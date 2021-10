Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA Dopo un'intera estate passata a dire che «finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel», ora quel tunnel sembra davvero alle spalle. La ripartenza del turismo padovano è confermata dai numeri: le stanze sono piene al 70% e in vista dei prossimi ponti (Santi e Immacolata) si arriverà anche ad una media dell'80%. Non siamo ancora ai livelli dell'epoca pre-Covid ma la situazione è confortante: a trainare la ripresa è...