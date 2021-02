I GESTORI

PADOVA Hanno passato le ultime ore riorganizzando i tavoli, raccogliendo le prenotazioni e sistemando in frigo le nuove forniture. Sono eccitati all'idea di rivedere i clienti e non vedono l'ora di tornare a fare ciò che amano. Cercano di non guardare al passato (tormentato) e provano a scacciare i pensieri sul futuro (ricco di incognite). Così baristi e ristoratori si preparano ad un fine settimana che vedrà un migliaio di locali riaprire le porte in tutta la provincia di Padova. Dalle grandi birrerie della città alle trattorie sui colli: per loro è come se la zona gialla iniziasse tra domani e domenica. I primi piccoli passi per la ripartenza.

IL PANORAMA

Nel territorio padovano contiamo complessivamente tremila attività (di queste, mille sono nel capoluogo e 300 in centro storico). La provincia conta su 1.400 bar e 1.400 altre imprese ristorative, a cui si sommano 200 di catering o locali notturni. Sono 1.500 le attività che hanno aperto lunedì, nel primo giorno di zona gialla, sfruttando l'opportunità di poter tornare a servire i clienti ai tavoli fino alle 18. Un migliaio non aveva riaperto subito perché si tratta di attività che lavorano prevalentemente nel weekend. Ora però ci siamo. «Ci avvicineremo al 100 per cento dei locali aperti - conferma il segretario dell'Appe, Filippo Segato - Purtroppo rimarranno chiuse alcune attività che sono sempre state abituate a lavorare solo ed esclusivamente la sera. Questo non è ancora possibile».

LE REGOLE

Ieri si è riunito il direttivo Appe per fotografare la situazione: «Sono tornati a lavorare con i pranzi a mezzogiorno soprattutto i bar e le trattorie che si trovano lungo le strade e nelle zone industriali - prosegue il segretario dell'associazione dei pubblici esercizi - È un lento tornare alla normalità. Non può esserci soddisfazione per la situazione generale ma almeno c'è un pizzico di serenità in più. Resta fondamentale, però, poter riaprire la sera».

Qui Segato apre un altro discorso, estremamente sentito da tutta la categoria: «Lavorare a pranzo è importante, ma non basta. Si lavora principalmente con menù a prezzo fisso e accettando i ticket restaurant, non ci sono grandi margini di guadagno. Ben diversa è la situazione serale. Per questo motivo la nostra associazione nazionale, la Fipe, ha già presentato al Comitato tecnico scientifico un protocollo che prevede delle regole che i gestori si impegnerebbero a rispettare pur di tenere aperti fino alle 22. Penso soprattutto all'obbligo di misurare la febbre ad ogni cliente e all'obbligo di stilare l'elenco con nome, cognome e numero di telefono. Speriamo di riuscire a convincere prima i tecnici e poi la parte politica». Intanto ieri l'assessore al Commercio di Padova, Antonio Bressa, ha annunciato che il Comune ha rinnovato l'ordinanza per chi fa asporto e ha sede fuori dal centro: può entrare senza problemi nella Ztl, basta una comunicazione compilando un modulo senza necessità di particolari permessi.

I TITOLARI

«La risposta dei clienti è stata buona, concentrata soprattutto sul pranzo di domenica. Ad un possibile nuovo cambio di colore non ci pensiamo nemmeno» assicura Giuliano Lionello, titolare della nota trattoria Al Pirio di Torreglia. Anche Vincenzo Allegra, gestore del ristorante Il console di Saccolongo, ha avuto una forte richiesta di prenotazione per il fine settimana. «La gente ha voglia tornare alla normalità e questo ci fa ben sperare, speriamo anche che la concomitante apertura di scuole e attività commerciali non faccia aumentare i contagi. Un altro stop sarebbe un salasso».

I gelatai, intanto, sperano nel meteo. «Se domenica dovesse essere una bella giornata ci aspetta un buon lavoro perché la gente uscirà» allarga le braccia Lorenzo Zambonin di Ciokkolatte a Padova. Mille variabili e una sola speranza: non fermarsi più.

Gabriele Pipia

