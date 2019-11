Dall'asma incurabile al parto: «Merito della ricerca»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAPADOVA Una forma di asma talmente severa che inizialmente le ha causato episodi di bronchiti e mancanza di respiro per poi proseguire in un crescendo di polmoniti e crisi respiratorie che terminavano con accessi al pronto soccorso e frequenti ricoveri ospedalieri. Un calvario di sofferenza fisica e psicologica. Impossibile fare sforzi, difficile andare in bicicletta, camminare veloce, perfino salire le scale per Lisa, 43 anni, residente a Chioggia. Impensabile avere dei figli, le avevano detto i medici. Invece Lisa da tre mesi stringe...