(Ni.Co.) Mobilità, Viabilità, Urbanistica, Edilizia Privata, Servizi Informatici, Agenda 21 e Università. Sono queste le deleghe che Arturo Lorenzoni deteneva a Palazzo Moroni. Tra i progetti più rilevanti c'è quello inerente il Sir 3, la linea di tram che collegherà la Stazione a Voltabarozzo, per la quale per la prima volta si utilizzerà la modalità Bim (Building Integrated Manifacturing), cioè il monitoraggio costante. Pure per il Sir 2, che andrà da Rubano a Vigonza, c'è il preliminare, ponto per essere trasmesso al Ministero. Lorenzoni, poi ha al suo attivo il completamento del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, la revisione della Ztl, l'introduzione delle aree nei quartieri dove non si possono superare i 30 orari, l'attivazione del bike sharing e l'avvio dei lavori per numerose piste ciclabili. Per quanto concerne l'Urbanistica, al primo posto nell'elenco presentato ieri c'è il recepimento della legge regionale per lo stop al consumo di suolo, il blocco delle perimetrazioni nelle aree di perequazione, la permuta dei volumi autorizzati al parco Iris con le palazzine Boschetti e la realizzazione di un parco da 200mila metri quadri; l'attivazione del Parco Guizza, con una riduzione della cubatura, e la sistemazione del Borgomagno. Ha contribuito anche all'accordo per il polo ospedaliero a Padova estAlla voce Edilizia privata spiccano il nuovo regolamento e la prima demolizione di una edificio abusivo.

