LA TESTIMONIANZAPIOVE DI SACCO Non far sentire soli i pazienti, mai. In ogni modo possibile. Dal tablet al taglio di barba e capelli, ogni gesto può aiutare in un momento di difficoltà. Un'importante testimonianza arriva dal dottor Paolo Boscolo Chio, primario del reparto di Geriatria dell'ospedale mmacolata Concezione di Piove di Sacco. Le ha raccolte in tante foto che rimarranno per sempre. La mano di un paziente che cerca quella di una...