PADOVA Durante la Conferenza dei Servizi sono stati forniti numerosi dettagli riguardanti l'assetto che avrà il nuovo polo ospedaliero di via Giustiniani. In particolare i relatori illustrando il Masterplan si sono soffermati sulle caratteristiche della Pediatria, la quale sorgerà dove attualmente c'è Pneumologia, distante 25 metri dalle Mura e 10 dal canale tombinato: disporrà complessivamente di 155 posti letto per i piccoli pazienti, ma potrà ospitare anche i genitori che li assistono e quindi la disponibilità complessiva è per oltre 310 persone, come ha ricordato il dg Luciano Flor. In questo momento, invece, la capienza complessiva è pari a 60 unità. Il costo complessivo ammonta a 60 milioni di euro e la somma prevista ha già incassato dai tecnici regionali il riconoscimento di congruità tra dimensioni e costi.

Al pianterreno verranno messi pronto soccorso e radiologia, mentre al primo piano ci saranno le degenze con 34 posti, di cui 16 destinati alle urgenze. Al secondo, invece, troveranno collocazione i ricoveri specialistici, con 16 posti, a cui si aggiungeranno i 6 per la neuropsichiatria. Al terzo, poi, verrà collocata nefrologia, con 12 letti, di cui 5 per la dialisi; in aggiunta sono previsti 7 posti per i pazienti trapiantati. Al quarto i 32 letti, per le degenze chirurgiche, mentre al quinto stanno allestiti i 17 della Terapia Intensiva, e i 4 riservati alla cardiologia pediatrica. Il sesto sarà dedicato all'Oncoematologia, con 19 postazioni, a cui vanno sommate le 8 per i piccoli sottoposti a trapianto di midollo. Al settimo saranno realizzate sei sale operatorie e infine all'ottavo verranno collocati i locali tecnici. In ogni piano sono previsti spazi dedicati al gioco, ai momenti di socializzazione e alla scuola. Le stanze saranno di due tipi: singole con due letti, uno per il bimbo e l'altro per un genitore, e un bagno, oppure doppie, con il medesimo schema.

Nel progetto c'è anche il collegamento con la Divisione Ostetrica, destinata a diventare l'ospedale della mamma e del bambino.

Un incremento massiccio avranno i parcheggi, che dagli attuali 1.650 (compresi i 600 nell'autosilos Busonera) diventeranno 2.400, di cui 950 interrati.

Mentre entro la fine di quest'anno il dg Flor conta di fare il bando per i lavori, l'attuazione del nuovo polo della salute, subordinato alla realizzazione dell'ospedale a Padova est, è stata suddivisa in fasi. La prima prevede tra il 2021 e il 2023 la costruzione di Pediatria e nel 2024 la demolizione degli annessi alla clinica Calabi; la seconda tra il 2021 e il 2022, la demolizione delle ex cucine e, tra il 2022 e il 2026 l'edificazione dell'edificio polifunzionale; nella terza verrà abbattuta la Clinica Ostetrica e sarà realizzato il polo per la mamma e il bambino, mentre nel 2032 le ruspe cancelleranno l'ex Pronto Soccorso; demolizioni sono previste anche nella quarta, che sarà dedicata pure al completamento del Parco delle Mura, oltre che alla realizzazione dei nuovi parcheggi e del percorso del Parco delle Acque. Nel nosocomio, poi, non si entrerà più da via Giustiniani, dove tra l'altro passerà il tram, bensì da Pontecorvo e da via Cornaro. L'edificio principale, alto 30 metri e largo 70, avrà una superficie di 15mila 479 metri quadri e la torre tecnologica di 1.821

Il Parco delle Mura implica la realizzazione di un percorso su due livelli, uno superiore di attraversamento e l'altro inferiore di collegamento tra parcheggio ed edifici, e uno ulteriore, ciclopedonale esterno. Il Parco delle Acque, poi prevede il recupero del tracciato del corso d'acqua tra il Parco Treves e l'ex Macello. Ni.Co.

