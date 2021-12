Dal polo scolastico di Cittadella (cinque istituti superiori per un totale di 3.500 studenti) giungono i primi effetti delle disposizioni governative.

Due le sospensioni per quanto riguarda l'istituto di Istruzione superiore Antonio Meucci e il liceo artistico Michele Fanoli, diretti da Roberto Turetta. Altri dieci dipendenti dovranno dare spiegazioni sulla natura della loro certificazione verde. Sono quindi potenzialmente a rischio sospensione ad oggi non avvenuta comunque. All'Enaip Veneto di Cittadella e nella sede di Piazzola sul Brenta, con direttore Stefano Migotto, sono due le sospensioni. La dirigente del liceo Tito Lucrezio Caro Antonella Bianchini: «Abbiamo tre posizioni da valutare», quindi al momento nessuna sospensione. Lo stesso dicasi al tecnico economico tecnologico Giacinto Girardi guidato da Francesco Merici. Il numero di dipendenti a rischio si conta sulle dita di una mano. C'è stata la prenotazione della vaccinazione e quindi tutto è rientrato. Sulla situazione negli altri istituti comprensivi nell'area del Cittadellese c'è il riserbo più assoluto. Nessuno dei responsabili ha fornito dati relativi alle sospensioni del personale a cominciare dal comprensivo della città murata dove le posizioni in valutazione sono 15. (M.C.)



© RIPRODUZIONE RISERVATA