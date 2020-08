I CONTROLLI

PADOVA Era diventato l'incubo di mezza provincia: ripetutamente arrestato dai carabinieri per furti - in particolare di brioche - e reazioni violente. Questa volta Mohammed Alagie, 22enne gambiano irregolare, però ha cambiato posto e iniziato una nuova attività: lo spaccio. Dopo un'annetto, in cui le forze dell'ordine non hanno sentitp più parlare di lui, ecco che la polizia venerdì l'ha arrestato ai giardini dell'Arena. Stava cercando di vendere qualche grammo di marijuana a un minorenne veneziano. Alagie, però, non ha reso facile il compito agli agenti delle Volanti: si è ribellato in tutti i modi, ma i poliziotti alla fine gli hanno stretto le manette ai polsi per spaccio e resistenza. Durante i controlli della questura, è stato arrestato anche il 36enne Yacoubi Farid: aveva 17 grammi quasi di eroina in tasca.

In manette anche Razek Mahdi, marocchino, che stava spacciando cocaina in via Reni insieme a un altro gruppo di ragazzini e assicurava di essere minorenne. Grazie agli esami è stato verificato che in realtà 18 anni li aveva già compiuti e che era in Italia irregolarmente. I tre arrestati, tutti spacciatori, sono poi stati colpiti dal decreto di espulsione e uno di loro anche accompagnato al Cie di Gorizia

I poliziotti hanno poi denunciato per furto due ragazzi che sono stati notati per via di uno zaino pieno all'inverosimile in piazza Mazzini. All'interno c'erano sei pezzi di Grana Padano e tre di Parmigiano reggiano, per un valore di 109 euro, sigillati e con l'antitaccheggio, rubati poco prima nel supermercato A&O di Montegrotto.

