Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Tra le molte privazioni dettate dalla pandemia, c'è stata quella dello sport. A soffrirne di più sono stati le piccole società e i bambini, allontanati da quella che è una delle pratiche di base per una vita sana. Per questo il Comune di Padova ripropone il progetto PadovaGioca, che aiuterà le famiglie a pagare le quote far praticare lo sport ai figli.Sul sito Padovanet è disponibile la seconda edizione dell'avviso che mette a...