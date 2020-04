Una foto con una coroncina hawaiana alla festa a sorpresa organizzata per il suo compleanno dagli infermieri dell'Emodinamica e dell'Elettrofisiologia dell'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia. Risale al 20 febbraio scorso l'ultima immagine spensierata della cardiologa Barbara Ignatiuk: esattamente un giorno prima che esplodesse l'emergenza sanitaria. «Il Coronavirus ha stravolto le vite di tutti, anche di noi cardiologi che in questo Covid Hospital, come tutti gli altri colleghi, dai chirurghi agli ortopedici, dagli oculisti ai ginecologi, siamo diventati medici Covid e diamo supporto agli internisti nella gestione dei ricoverati. spiega la dottoressa Ignatiuk - Ci manca un po' fare il nostro mestiere anche se spesso facciamo consulenze in tempo reale. La cosa bella di questa situazione è l'esserci conosciuti meglio fra i colleghi». Dal 2017 la dottoressa Ignatiuk sta svolgendo un Master alla London School of Economics su Economia Sanitaria, Esiti e Management in Scienze Cardiovascolari, organizzato in collaborazione con la Società Europea della Cardiologia. «Anche se la sessione di consegna del titolo, programmata per luglio, è stata sospesa, pazienza! Quello che conta è la conoscenza assicura - E avendo studiato vari sistemi sanitari del mondo posso assicurare che il sistema sanitario italiano è il migliore per quanto offre al cittadino». Al Madre Teresa, Covid Hospital della provincia, una parte di attività specifica della Cardiologia è stata conservata. «Abbiamo una guardia cardiologica, reperibilità di 24 ore e le sale pronte per affrontare le urgenze spiega ancora la cardiologa - Le preoccupazioni? Ci sono. Devo dire che nel mio ospedale e nel Veneto in generale, adottando tutte le precauzioni del caso, mi sento al sicuro». Proprio la dottoressa Ignatiuk ha realizzato la scorsa settimana un intervento unico in Veneto, con impianto di pacemaker in un paziente affetto da grave polmonite da Covid.

