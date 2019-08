Dai Vivai alla Romea, alla Valsugana: ecco i punti neri della viabilità estiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I LUOGHIPADOVA L'identikit delle strade più a rischio del padovano parte dal Piovese. Sia la Vivai che la Romea, a causa del numero enorme di passaggi giornalieri, sono tra le arterie più pericolose e dove spesso si consumano gravi incidenti stradali.Per tentare, soprattutto in questo periodo estivo, di scoraggiare i furbetti dell'acceleratore, sono attivi più autovelox che non risparmiano tutti coloro che non rispettano le regole. Posti di blocco praticamente costanti di Stradale e Carabinieri permettono poi di togliere dalla strada tutti...