LA SITUAZIONEPADOVA Raddoppiano i fatturati e arrivano i ristori. Non è ancora tempo di festeggiare l'uscita dall'incubo, ma per bar e ristoranti arrivano finalmente belle boccate d'ossigeno. La più importante è legata al ritorno in zona bianca e alla conseguente impennata dei guadagni. L'altra buona notizia arriva da Roma: da domani partiranno i primi bonifici automatici legati al decreto Sostegni-bis per oltre duemila imprese che hanno...