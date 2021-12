LA SANITÁ

PADOVA Infermieri e anestesisti, professionisti di lungo corso e ragazzi alla prima esperienza. Per reggere l'urto di quattro ondate l'Azienda ospedaliera ha dovuto chiamare i rinforzi e ora l'organico continua ad irrobustirsi. Serve personale per i reparti ordinari e per quelli Covid, servono competenze specifiche ma anche tantissima dedizione. I numeri raccontano l'enorme sforzo in questo senso: dalla primavera del 2020 ad oggi sono stati assunti 764 lavoratori e 541 sono ancora in servizio. Sono 370 quelli assunti alle dirette dipendenze dell'Azienda ospedaliera (quasi tutti a tempo indeterminato) mentre ne troviamo 494 assunti con contratti da liberi professionisti o da co.co.co. «Stiamo facendo il massimo per reggere alla pressione del Covid - spiega il dg Giuseppe Dal Ben - La sanità padovana, superata la pandemia, potrà contare su questo rafforzamento dell'organico per continuare e incrementare la propria eccellenza».

L'Azienda ospedaliera universitaria di Padova è una vera città nella città che dà lavoro a 6.142 dipendenti ospedalieri e 563 lavoratori convenzionati. Ogni anno, indipendentemente dal Covid, il turnover è costante: nel 2021 sono terminati 490 contratti (principalmente pensionamenti, mobilità e altre uscite volontarie) e sono state fatte oltre 700 procedure di assunzioni ordinarie.

A queste si aggiungono poi le assunzioni per l'emergenza. I neoassunti lavorano tutti all'ospedale di via Giustiniani, al Sant'Antonio oppure negli hub vaccinali. Come si può leggere nella tabella riportata qui sopra, sono stati contrattualizzati 489 medici e 275 lavoratori del comparto (soprattutto infermieri e oss). Da evidenziare l'assunzione massiccia di medici in formazione specialistica per le vaccinazioni: 268 in totale, la maggioranza iscritta al primo anno. Molti colleghi con maggiore esperienza, invece, sono stati chiamati a dare un rinforzo nelle Terapie intensive e negli altri reparti Covid. Un supporto fondamentale anche alla luce delle moltissime assenze per Covid (legate a contagi e quarantene, soprattutto nel 2020) e delle tante sospensioni di sanitari No Vax. Sono state 230 e, a parte un paio di professionisti, riguardano tutte personale non medico.

Il piano di assunzioni è stato portato avanti dai tre direttori generali che si sono succeduti nella gestione dell'emergenza: prima Luciano Flor, poi Daniele Donato (ad interim) e ora Giuseppe Dal Ben. Con l'attuale Dg abbiamo assistito ad un'importante accelerata su questo fronte e intanto sono stati firmati anche degli accordi con delle cooperative private per poter portare in corsia ulteriori anestesisti.

«La pandemia ha messo sotto pressione, sin dalla prima fase, innanzitutto il personale sanitario - evidenzia Dal Ben- È per questo che, con la costante interlocuzione con la Regione Veneto, sono state varate una serie di misure per rafforzare progressivamente l'organico, identificando e assumendo nel mercato del lavoro un ampio ventaglio di professionalità: medici, infermieri, operatori sanitari e amministrativi».

«Per molti giovani professionisti si è trattato di un primo impatto con la professione - continua il dg - e la risposta è stata, da parte di tutto il personale dell'Azienda, non solo dei nei assunti, davvero formidabile. Molte risorse sono divenute, in questi mesi, dipendenti a tempo indeterminato dell'ospedale di Padova. Il Covid ha sicuramente messo alla prova il comparto, costringendo a trovare energie e risorse. Ma ha anche cementato i rapporti, agito da volano per la voglia di ricerca, attivato e velocizzato molte procedure di rinnovamento di attrezzature e materiali».

Gabriele Pipia

