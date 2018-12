Dagli accattoni ai posteggiatori: scattano subito 30 espulsioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL QUADROPADOVA Sono trenta quelli adottati dalla polizia locale, in una sessantina di giorni. Gli ordini di allontanamento, decisi dall'amministrazione nell'ottobre scorso nei confronti di parcheggiatori abusivi e accattoni molesti, dunque, sono stati finora una quindicina al mese. Uno soltanto, invece, il Daspo urbano, cioè l'obbligo a tutti gli effetti di lasciare Padova, imposto finora dal questore Paolo Fassari sulla base dei provvedimenti presi dai vigili in questo ambito: viene messo in atto qualora tali situazioni si ripetano più...