LA TRAGEDIA

PADOVA Merlara li aveva adottati tutti quando sono arrivati, uno dopo l'altro, nel pensionato Scarmignan. Ma è tutta la Bassa a piangere i nonnini della casa di riposo dove il coronavirus ha fatto strage tra i suoi fragilissimi ospiti: 30 morti nel giro nemmeno un mese e mezzo. Da Ugo Nerone, lo storico vigile di Saletto, che qualcuno ancora ricorda quando era il semaforo vivente dell'incrocio del paese, a Maria Edessa di Bovolenta, che nonostante i suoi 81 anni, non usciva dalla sua stanza senza prima essersi tinta di rosso sgargiante le labbra, amabile vezzo che si portava dietro fin da quando era giovane.

Ma la scia di morte che il coronavirus ha portato nel paesino della Bassa che ospita lo Scarmignan, ha lasciato una traccia ben visibile non solo nei cuori delle persone che hanno voluto bene ai nonnini uccisi dalla malattia, ma anche nei dati statistici del Comune. Nei primi quattro mesi dell'anno del 2018 i morti registrati all'anagrafe erano 13, nello stesso periodo del 2019 erano 9, mentre quest'anno, da gennaio a ieri, i decessi sono stati 38, con un aumento rispettivamente del 200 e addirittura del 320 per cento. Solo nella casa di riposo del paese, dal 14 marzo, si sono susseguiti 30 decessi, 26 dei quali sicuramente a causa del coronavirus. E così è praticamente scomparsa da Merlara un'intera generazione di nonnini.

Ma non bisogna abbattersi, come ripete Maria Gonzato, l'energica ospite dello Scarmignan che ieri attraverso un videomessaggio si è rivolta a tutti gli anziani delle case di riposo d'Italia: «Forza! Bisogna andare avanti».

GLI AUTOCTONI

Tutti gli ospiti del Pensionato, dopo l'arrivo nella casa di riposo, prendono la residenza a Merlara. Ma solo tre anziani dello Scarmignan, morti nell'ultimo mese o poco più, erano nati e vissuti a Merlara anche prima del loro ricovero nella struttura. Leda Bertomoro era risultata negativa al primo tampone, ed è morta a 89 anni per le altre malattie che la affliggevano. Ottaviano Correzzola e Maria Brognaro, invece, sarebbero vissuti ancora se il virus non li avesse colpiti. Di ognuno di loro il sindaco Claudia Corradin ha voluto dare un ricordo: «Non mi va e non mi piace che questi nostri anziani siano ricordati come un numero. Ho deciso per ognuno di loro lasciare un pensiero perchè tutti possano ricordarsi di Ottaviano come il grande lavoratore che era, capace di sollevare grandi pesi, e di Maria come la nonna e bisnonna amorevole che hanno conosciuto le proprie nipoti».

I VICINI

Il comune sicuramente più colpito dai lutti, però, è quello di Castelbaldo. Sei anziani provenivano da qui, tutti tra i 78 e i 92 anni. Si conoscevano tra loro fin da prima che la vita li portasse allo Scarmignan. Anzi, alcuni avevano fatto richiesta di poter essere ospitati proprio a Merlara per continuare a stare assieme agli amici del paese. E alcuni sono stati fortunati e sono stati assegnati proprio allo stesso pensionato. Un caso che li ha portati a condividere anche lo stesso tragico destino con l'epidemia di Covid-19. Così se ne sono andati, uno dietro l'altro, Maria Bezzan, 78 anni, Ornella Folcato di 85, Veruccia Padova di 91, Vittorio Foscari di 83, Anna Dacome di 85 e Carla Detomi di 92. Tutti sono morti senza poter incontrare un'ultima volta i figli, i nipotini, i fratelli. La videochiamata è stata l'unico conforto per le famiglie che hanno perso i propri nonnini, cui nessuno ha potuti stringere la mano nel momento dell'addio. La tecnologia ha consentito a qualcuno di morire sereno, dopo aver dato un ultimo bacio virtuale ai suoi cari. E' successo a Carla Detomi: gli oss dello Scarmignan si erano accorti che l'anziana non sarebbe riuscita a sopravvivere alla notte e così hanno messo in contatto la signora con il figlio Giancarlo: quell'ultimo saluto, quell'ultimo sorriso, quell'ultimo Ti voglio bene attraverso lo schermo di un tablet al posto di una carezza. Ecco l'addio ai nonnini di Merlara ai tempi di questo maledetto coronavirus.

Marina Lucchin

