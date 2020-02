Si coordinano i quattro Comuni padovani e due vicentini che confinano con Vo' Euganeo. Nessun allarmismo fra i primi cittadini, ma la volontà di tenere una linea comune per dare certezze ai propri cittadini, consapevoli che la promiscuità dei territori con l'epicentro del contagio, e lo spostamento dei residenti, è stato continuo in queste ultime settimane. Ieri pomeriggio in municipio a Bastia si è tenuto un incontro fra gli amministratori di Rovolon, Teolo, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino per la parte padovana, Albettone, e in collegamento telefonico Agugliaro, per i territori contermini a Vo' dal lato vicentino. Presenti sindaci e consiglieri, oltre ad un medico di base di Lozzo: stilata un'autoregolamentazione in attesa di conoscere le disposizioni della Regione Veneto. Non sono mancati i contatti telefonici con il direttore generale dell'Azienda Ulss 6 Domenico Scibetta e il sindaco di Noventa Padovana, Luigi Alessandro Bisato, presidente della conferenza dei sindaci del Distretto di Padova. Quattro le indicazioni concordate dai sindaci: sospese tutte le attività ludiche, sportive, culturali, ricreative che prevedono l'aggregazione di persone, comprese le celebrazioni religiose. I sindaci invitano i medici di base ad estendere gli orari di ricevimento telefonico per contribuire a fornire chiarimenti e rassicurazioni ai cittadini, ad implementare l'utilizzo della ricetta online, a promuovere il ricevimento su appuntamento, evitando così assembramenti di persone nelle sale di attesa, e raccomandano ai pazienti di recarsi in ambulatorio solo se assolutamente necessario, dotati possibilmente di mascherina, oltre ad evitare i luoghi affollati. Tutte le scuole rimarranno chiuse fino alla fine delle festività di carnevale.

Barbara Turetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA