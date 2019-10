Da Spoladore a don Contin: quelle relazioni nelle canoniche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La parrocchia di San Lazzaro si è trovata immersa in uno scandalo a luci rosse ben due volte nel giro di pochi anni. Prima del ben più famoso don Andrea Contin, era stata retta da don Paolo Spoladore dal 2015, ridotto allo stato laicale. Meglio conosciuto come don rock, nel 1999 ha avuto una relazione sentimentale con una psicologa. Tutto era stato tenuto nascosto, fino a quando nel 2010 c'è stata la causa per il riconoscimento della paternità di don Spoladore intentata dalla donna. Musicista, cantautore, compositore e scrittore, la sua...