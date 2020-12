IL DISPOSITIVO

CITTADELLA Oggi, per la prima volta, i cittadini di Facca di Cittadella che parteciperanno alla messa delle 10 nella parrocchia guidata da don Luigi Tellatin prima di entrare in chiesa potranno attraversare un particolare dispositivo sanificatore. Un'opportunità, non un obbligo, ma che tiene conto del fatto che la maggior parte delle persone teme di accedere in spazi molto affollati (il massimo nei luoghi chiusi è di 200 posti). L'impegno dei volontari della parrocchia nella sanificazione ed igienizzazione della chiesa è massimo. Così don Luigi, sempre attento alle necessità dei parrocchiani, ha voluto sperimentare questo specifico tunnel sanificatore che si chiama Sanyflex, tra l'altro costruito da un'azienda di Cittadella, la Omega 8, già nota per il suo T-Rex che sminuzza per il riciclo plastica e metalli.

Questa mattina ai piedi della rampa di accesso all'ingresso principale verrà installato il tunnel, dotato di ruote. L'apparecchio permette di gestire in sicurezza gli accessi ad una struttura o a qualsiasi luogo pubblico. In questo caso si tratta di un luogo di culto, ma è utilizzabile anche in fabbriche, palestre, supermercati, impianti sportivi, scuole, ovunque ci sia la necessità di sanificare la persona per dare alla stessa e agli altri la sicurezza più assoluta. La particolarità è quella di avere un termoscanner parlante che rileva la temperatura corporea e che ha la possibilità, se si desidera, di memorizzare le immagini delle persone e la relativa temperatura così da poter generare la tracciabilità. Se la misurazione non supera i 37,5 gradi, si può attraversare il tunnel camminando adagio, per 2-3 secondi. In questo frangente, dall'alto, due ugelli spargono il prodotto sanificante, certificato per uso anche in sala operatoria. Il liquido viene nebulizzato in minuscole goccioline, tra uno e trenta micron, e nel giro di 60 secondi è in grado di uccidere il Coronavirus. Non c'è nessun rischio.

«É un'ulteriore garanzia per la incolumità e il rispetto della salute delle persone», spiega don Luigi.

Michelangelo Cecchetto

