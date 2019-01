Da oggi i bus notturni, domani corse aggiuntive del tram

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRASPORTIPADOVA Al via questa sera alle 21 il Night Bus. «L'inizio è incoraggiante ha spiegato ieri il presidente di Busitalia Andrea Ragona - più di duemila persone hanno scaricato l'applicazione e si sono iscritte al servizio notturno. In collaborazione con l'amministrazione lavoriamo per rendere il trasporto pubblico sempre più vicino ai padovani. Sia attraverso interventi mirati che con operazioni come Night Bus. L'obiettivo è riavvicinare le persone al trasporto pubblico, anche in un'ottica di lotta allo smog. Trattandosi di un...