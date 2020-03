LO SCENARIO

PADOVA «Ma domani dobbiamo stare a casa oppure no?». Per tutta la giornata di ieri, fino all'ora di cena, è stata questa la domanda più ricorrente per migliaia di lavoratori padovani. Se lo chiedevano manager e operai, impresari edili e liberi professionisti. Aspettavano il decreto del presidente del consiglio e sui vari gruppi di WhatsApp non si davano pace: «Cosa dobbiamo fare?».

Il documento di Palazzo Chigi dice che da oggi devono interrompere l'attività in ufficio e in cantiere tutte quelle realtà ritenute non essenziali per il Paese. Nella provincia di Padova, stando ai calcoli elaborati dalla Cgil sulla base dei dati della Camera di Commercio, saranno chiamate a chiudere sessantamila imprese (su un totale di 106 mila) e rimarranno a casa 250 mila lavoratori (su 400 mila complessivi). Un numero enorme che paralizzerà ancor di più il sistema economico-produttivo padovano, ma il segretario generale Aldo Marturano non ha dubbi. «La decisione di chiudere è importante e non era più rinviabile, perché la salute viene prima di tutto. Un'ulteriore restrizione andava fatta: la diffusione del virus è legata alle relazioni sociali e nelle aziende padovane abbiamo avuto decine di casi di contagio. I nostri calcoli sono stati fatti negli ultimi giorni e potremo essere più precisi in settimana prosegue Marturano - Sappiamo bene che è un momento durissimo, il peggiore dal secondo dopoguerra. Ora è molto peggio rispetto alla crisi del 2008, quando c'era stato un netto rallentamento ma non un vero blocco. Serve però una terapia choc che acceleri questa battaglia contro il virus». Tra i comparti più coinvolti c'è quello metalmeccanico, che conta oltre 60 mila addetti. «La salute viene prima di tutto commenta il segretario padovano della Fiom, Loris Scarpa -. Ripartire non sarà affatto facile ma la partita economica sarà comunque più semplice di quella sanitaria».

LE SOSPENSIONI

I controlli saranno coordinati dalla Prefettura. Ieri il prefetto Franceschelli ha atteso per tutta la giornata di leggere il documento definitivo e da oggi inizierà a fare il quadro della situazione. Le aziende che riterranno di poter proseguire la propria attività, perché essenziali in base ai criteri stabiliti dal governo, dovranno comunicarlo alla Prefettura. Sarà poi la stessa Prefettura a fare i dovuti controlli ed eventualmente a sospendere l'attività. L'assenza dei lavoratori sarà gestita con cassa integrazione, cassa in deroga e ferie arretrate. «Ci auguriamo non ci sia nessun licenziamento», mette le mani avanti la Cgil. Intanto dai sindacati filtra comunque una forte irritazione per la formula finale del decreto finale, che prevede a loro modo di vedere maglie troppo larghe. Per questo fino a tarda ora si è discusso di un possibile sciopero da proclamare per chiedere al governo ulteriori restrizioni. «Prima sconfiggiamo il virus, poi ripartiamo», è la posizione di quasi tutte le sigle.

GLI INDUSTRIALI

Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata anche una nota ufficiale di Assindustria Venetocentro, firmata dal presidente onorario Massimo Finco (padovano) e dalla presidente trevigiana Maria Cristina Piovesana. «Le persone e la salute vengono prima di tutto - dichiarano i vertici degli industriali-. Se le autorità sanitarie dicono che serve una ulteriore stretta sulle attività produttive, lo faremo responsabilmente. Ma questo non significa non evidenziare l'inadeguatezza con cui è stato gestito un provvedimento così grave e complesso da attuare. Ancora una volta l'annuncio, aleatorio, è arrivato ieri a tarda sera ma nel pomeriggio di domenica ancora non è noto ufficialmente quali siano le attività coinvolte. Proviamo come imprenditori un sentimento di sconcerto e solitudine. Le imprese proseguono - hanno impegni e doveri ai quali adempiono con responsabilità, come, per esempio, il pagamento dei fornitori, il rispetto delle consegne o le buste paga dei collaboratori, e ad oggi non sappiamo come si potrà procedere. Emerge, una volta di più, la mancanza di conoscenza del sistema industriale moderno e della sua organizzazione di filiera per cui c'è il rischio concreto, che come sistema Confindustria stiamo cercando in tutti i modi di evitare, che si blocchino attività necessarie all'operatività delle stesse produzioni considerate strategiche ai fini della tenuta del Paese e per la gestione dell'emergenza sanitaria».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA