(ni.co.) Da lunedì il servizio di trasporto pubblico subirà un ulteriore incremento. Per far fronte la massiccia presenza di utenti che utilizzano il mezzo autosnodato che fa le veci del tram, infatti, la frequenza alle fermate dislocate lungo il tragitto Guizza-Pontevigodarzere verrà portata a 9 minuti negli orari di punta, e a 11 in quelli di morbida. La decisione è stata comunicata ieri da Andrea Ragona, presidente di BusItalia, alla luce del fatto che i mezzi che sostituiscono il serpentone blu sono sempre tra i più gettonati dalla gente. «Continua a esserci una pressante richiesta e anche ieri alle 7,40 erano pieni gli autobus che corrono lungo l'itinerario del Sir1. I viaggiatori che utilizzano i nostri mezzi in quel percorso ha spiegato il numero uno dell'azienda si erano abituati a utilizzare il tram prima del lockdown e ora nella fase 2 hanno subito ripreso questa abitudine». Nella corriera doppia, omologata per 140 viaggiatori, in questa fase in cui è obbligatoria la distanza tra un soggetto e l'altro, la capienza massima è di 45 persone. Sempre a proposito di trasporto pubblico, ieri è arrivata la conferma che alle fermate cittadine con la scritta express si possono utilizzare anche le corriere extraurbane, sia nelle fasce di punta, che nel resto della giornata. Dal 17 maggio, poi, è previsto un ulteriore ritocco degli orari di tutte le linee.

