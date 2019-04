«Da dieci mesi nel mirino dei ladri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTACURTAROLO «Prima i furti di gasolio e batterie, poi i tentativi di intrusione dentro il capannone. Ora, come se non bastasse, i ladri ci distruggono il quadro elettrico e si portano via cento metri di cavo. Ci avevano fatto visita il lunedì di Pasquetta, sono tornati sabato sera». Siamo a Curtarolo, in una delle zone industriali più grandi dell'Alta Padovana. Roberto Peruzzo, titolare di un'azienda con sessant'anni di storia, si sente assediato. La sua Peruzzo specializzata nella costruzione di macchinari per l'agricoltura e per...