PADOVA A 61 anni dalla sua apertura chiude Almar lo storico negozio di abbigliamento di via Marsilio nel cuore del centro. A raccontarlo con comprensibile commozione è Paolo Marchioro figlio dei fondatori che gestisce un altro Almar in piazza della Frutta. «La chiusura di questo periodo a causa del Coronavirus è stata il colpo di grazia, già prima la situazione del commercio cittadino non era florida ma si cercava di continuare. Ora abbiamo dovuto fare una scelta non facile, anzi molto dura, perché con la chiusura di via Marsilio se ne va un pezzo di vita, ci si strappa una parte di cuore - ha affermato Marchioro - abbiamo scelto di restare aperti in piazza della Frutta, inaugurato nel 1967, in base ad alcune considerazioni, ma devo constatare che senza questa emergenza sanitaria ed il blocco di tutte le attività, avremmo cercato altre soluzioni ma la realtà che sta vivendo ora tutto il commercio è terribile. Forse avremmo chiuso in futuro, non possiamo saperlo, ma con la situazione contingente non c'è stata altra possibilità».

Marchioro inoltre ha considerato che i due negozi sono gestiti dalla famiglia e quindi non ci sono spese per i dipendenti ma affitti, bollette e quant'altro nonostante gli esercizi commerciali siano chiusi corrono e devono essere affrontate. «In queste condizioni era troppo difficile portare avanti due negozi, le bollette e le altre spese vanno pagate. Anche se è tristissimo perché io in quel negozio sono cresciuto, sono nato in via Boccalerie ed ero piccolissimo quando uscivo di casa, attraversavo la piazza e arrivavo in negozio da mamma e papà che lo avevano fondato 61 anni fa. Purtroppo non possiamo sapere cosa ci riserva il futuro ed è arrivata, dopo tante riflessioni in famiglia, la decisione di tirare i remi in barca, anche perché aiuti a tutt'oggi non se ne sono visti». Marchioro ieri mattina si è recato a svuotare il negozio, nelle due vetrine ai lati dell'ingresso ha posato solo due borse di carta verde logata, quelle che dava ai clienti con i capi acquistati, e sopra ha incollato un messaggio per i suoi affezionati clienti. «Vorrei rivolgere un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito in questi decenni e ricordare i miei genitori che nel 1959 iniziarono in punta dei piedi. Noi figli abbiamo continuato perché loro se ne andarono prematuramente ma lasciando un segno del loro passaggio - ha chiuso Marchioro - abbiamo condiviso con la clientela le gioie e i lutti. Come i miei genitori lo aprirono, ora chiudiamo. Poche parole per salutare e abbracciare tutti i nostri clienti visto che non potremo farlo dal negozio a causa del Coronavirus».

