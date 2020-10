Mascherina obbligatoria e una massiccia pubblicità all'app Immuni per far comprendere esattamente la sua funzione. E' quanto chiede il consigliere Giacomo Cusumano (5 Stelle). «Giordani prenda coscienza del suo ruolo. Lei governa una autonomia locale ed è la prima autorità sanitaria a Padova - dice Cusumano - se vede un pericolo crescente, o forse non lo vede, si assuma una responsabilità. Non può aspettare come un bambino che prima di attraversare la strada attende il permesso dalla mamma. Sono le sue parole e i suoi atti a trasmettere il senso delle cose. Se il sindaco cincischia i cittadini cosa possono pensare? Ogni giorno perso significa avvicinare ad un nuovo baratro l'economia patavina». Il consigliere invoca «Mascherina sempre anche all'aperto a meno di due metri. Questo dovrebbe essere comunicata a tutti i cittadini attraverso una campagna informativa con la quale si dovrebbe contestualmente incentivare l'utilizzo dell'App Immuni messa a disposizione dal governo che non vale solo in Veneto, è gratuita e tutela la privacy. Ritengo criminale non usare tutti gli strumenti a disposizione. La Lega ha boicottato Immuni ma il Comune non abbia paura di dare direttive chiare e precise, la popolazione è pronta e coesa in questa battaglia che difende non solo la salute, ma l'economia ed il benessere del nostro territorio».

Luisa Morbiato

