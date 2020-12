IL PASSAGGIO

PADOVA Non sarà mai l'Appiani, con il valore aggiunto del dodicesimo uomo, cioè il pubblico, a un fiato dai giocatori. Però comincerà ad assomigliargli da questo punto di vista, dato che la prima fila di tifosi seduti in curva sud sarà a sei metri dalla porta, a ridosso della linea di fondo e, finalmente, sopra la pista di atletica che finora aveva tenuto lontano gli spettatori dalla squadra.

L'Euganeo, dunque, cambia volto e la fase 2 è stata avviata ieri alle 14,30 quando Diego Bonavina, ha consegnato l'impianto alla ditta Esteel di Roma, che si è aggiudicata l'appalto e quindi entro la prima decade di gennaio partirà il cantiere per la realizzazione appunto della nuova curva sud, annessi alla quale sorgeranno due palasport, uno per il basket e l'altro polifunzionale. Si inizierà dagli scavi per proseguire poi con le opere propedeutiche alla realizzazione dei palazzetti.

I lavori dureranno 270 giorni e termineranno prima dell'inizio del prossimo campionato. Ma se Diego Bonavina ha ribadito che questa è la prima parte di «un piccolo sogno che si avvera», la concretizzazione della seconda è all'orizzonte, perché prosegue il dialogo con i privati interessati a replicare il primo step sulla curva nord. E in futuro è previsto pure l'avvicinamento al campo delle tribune est e ovest.

Ieri, intanto, per il simbolico inizio dei lavori erano presenti il sindaco Sergio Giordani, il presidente del Calcio Padova Daniele Boscolo Meneguolo e l'ad Alessandra Bianchi, il numero 1 del Coni Coni Gianfranco Bardelle, il progettista architetto Giulio Muratori, una delegazione di tifosi e di tecnici comunali, oltre appunto all'assessore e ai titolari dell'impresa edile. «Non posso che ringraziare tutti, ma in primis per i tifosi che ci hanno dato consigli preziosi - ha sottolineato Bonavina - Oggi è una giornata importante per tutto il mondo sportivo padovano. Nel progetto ci sono la nuova curva sud, che finalmente vedremo piena di tifosi, ma anche un palasport che diventerà la casa del basket e un secondo, polifunzionale. Questo è il primo stralcio, ma poi ci sarà il secondo per la curva nord e il terzo per le tribune, coinvolgendo i privati». E a questo proposito ha aggiunto: «Conto che la sud faccia da traino per incentivare l'interesse a investire sull'Euganeo. La nostra amministrazione, comunque, vuole sistemarlo definitivamente, rendendolo compatto. Io sono ottimista e per la tribuna conto sul coinvolgimento del Calcio Padova e auspico che i risultati, e magari la serie B, e perchè no la A, possano agevolare l'operazione»

«Sul progetto - ha proseguito Giordani - ci sono state critiche da parte di chi sostiene che per esempio lo stadio non sarà simmetrico. Può essere, però risulterà fondamentale per la squadra già dal prossimo campionato, sul quale per scaramanzia da tifoso non dico nulla. Intanto va avanti l'impegno per la curva nord, con Diego in prima linea e che potrebbe vedere coinvolta anche la società, magari in concomitanza con la promozione in B. Un pezzo alla volta, e a chi dice che questo impianto è brutto, rispondo che non è tra i peggiori e che comunque è una fortuna averlo». «In aggiunta - ha proseguito Giordani - conto che alla fine questa di Padova Ovest diventi la zona della città dove fare sport. A breve partiranno altre iniziative e vorrei che i progetti venissero avviati prima della fine del mio mandato. Penso, per esempio, all' Arena della musica e a Padovanello. Certo, in questo momento non è facile, ma sono ottimista». «Il calcio - gli ha fatto eco Bardelle - tornerà a essere il punto di riferimento dell'Euganeo e i due palasport lo saranno per basket, volley e altri sport».

Sull'importanza dell'operazione si è espresso pure Boscolo Meneguolo. «Lo stadio è la casa della squadra e dei suoi tifosi, e quindi deve essere un luogo accogliente e dove si sta bene. Ne avevamo una, l'Appiani, che è sempre nel cuore, dove aveva un grande significato giocare tra le mura amiche, ma questo odierno è il primo passo perché anche l'Euganeo lo possa diventare. Speriamo di poter esprimere qui un calcio che conta a livello nazionale e di rivedere gli spettatori, perché il calcio non è tale senza il pubblico. Conto che per la prossima stagione la nuova curva sud sia pronta, ma l'altro auspicio non lo faccio per scaramanzia».

