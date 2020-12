Un percorso omogeneo di presa in carico del paziente diabetico, messo a punto dall'Ulss 6 Euganea, che ha ideato un approccio snello di trattamento di quanti sono affetti da quel killer silenzioso che è il diabete, si è aggiudicato il Lean Healthcare e Lifescience Award 2020 sezione Percorsi territoriali, gestione dalla cronicità e attività domiciliare, il premio rivolto ai migliori progetti di riorganizzazione nel mondo della salute promosso da Fiaso, Federsanità Anci, Aiop, Telos Management Consulting e Università di Siena. Il progetto vincitore, costato sei mesi di lavoro di un apposito team aziendale e realizzato con la preziosa collaborazione dei medici di medicina generale, propone un modello unico e ottimizzato per la cura del diabete di tipo 2 e affronta, con logica di sistema, il percorso di cura complessivo, i costi per l'organizzazione sanitaria e gli esiti di salute. L'aspetto innovativo del progetto sta nell'aver adottato strumenti di lean management, il metodo Toyota che ha consentito alla famosa casa giapponese di diventare la più importante azienda di produzione di automobili nel mondo. «Siamo orgogliosi: con questo progetto, ora in fase di attuazione, intendiamo dichiara il dg Domenico Scibetta - rendere più efficace la cura del paziente diabetico, migliorando il suo stato di salute e la sua qualità di vita, nello stesso tempo con un miglior utilizzo delle risorse».

© RIPRODUZIONE RISERVATA