LA DIAGNOSTICA

CITTADELLA L'emergenza causata dal Coronavirus ha avuto forti ripercussioni sull'ordinaria attività di prevenzione e controlli periodici della salute dei cittadini. Adattarsi alla situazione non è certo facile, ma nell'attesa di poter tornare nel più breve tempo possibile ad utilizzare normalmente tutti i servizi di diagnostica si trovano delle soluzioni. All'ospedale di Cittadella è stato attivato l'ambulatorio virtuale per i pazienti con scompenso cardiaco. È reso possibile grazie alla telemedicina. Il medico cardiologo è in ospedale mentre il paziente è nella sua abitazione. Si collega via internet allo specialista, si posiziona di fronte alla webcam ed ecco il cardiologo andare ad annotare quanto necessario. Visite o consulti a distanza sono possibili grazie all'applicazione Health Meeting, col rilascio dei relativi referti anche questi disponibili a stretto giro e sempre online.

L'assistito riceve in tempo reale anche tutte le impegnative utili all'esecuzione di eventuali ulteriori esami o al ritiro dei farmaci direttamente in farmacia. Tutto si fa tra le mura domestiche. L'utilizzo di questa tecnologia è particolarmente importante e tempestivo in questa fase pandemica. Il tutto senza spostamenti, con evidenti vantaggi in termini di comodità ma senza rinunciare alla qualità delle cure. La telecardiologia per il monitoraggio dello scompenso cardiaco all'ospedale della città murata si affianca alla telemedicina dei dispositivi impiantabili, pacemaker e defibrillatori, già attivo nel distretto Alta Padovana da oltre 10 anni, e grazie al quale più di 2 mila pazienti sono al momento controllati da casa, nella massima sicurezza. Il nuovo servizio, spiegano all'ospedale, è stato molto apprezzato dai cittadini utenti che ancora non possono incontrare in presenza i cardiologi.

Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA