Culturista stroncato, domani l'autopsia

MORTO IN ALBERGOPADOVA La Procura ha disposto l'esame autoptico sul corpo del body builder di 23 anni Daniele Pozzi, originario della provincia di Varese. L'autopsia sarà eseguita, nella giornata di domani, dal medico legale Antonello Cirnelli, così come disposto dal pubblico ministero Cristina Gava titolare delle indagini. L'atleta, dopo avere partecipato a una gara in Fiera, la notte tra domenica e lunedì è stato trovato morto nella sua camera d'albergo, l'Hotel B&B, dalla sua fidanzata. Gli inquirenti vogliono capire se a procurare il...