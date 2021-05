Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AGROALIMENTAREPADOVA Il settore agroalimentare comincia a vedere la luce. Le difficoltà ci sono state dall'inizio della pandemia ma per alcune tipologie di prodotti l'impatto è stato positivo. Secondo il report dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (Ismea) sulla situazione padovana, nel marzo 2020 la spesa per i consumi domestici è cresciuta del 20 per cento, anche perché con i ristoranti chiusi e il lockdown i...