CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CRONOPROGRAMMAPADOVA «Noi abbiamo tutta l'intenzione di consegnare l'area di nostra proprietà alla Regione per il nuovo ospedale. Il tutto, indipendentemente da quello che faranno i privati». Sergio Giordani va avanti dritto per la sua strada. Il primo cittadino ieri, in occasione della posa della prima pietra del nuovo lotto dell'Arco di Giano, che è parte integrante della viabilità del nuovo polo ospedaliero che troverà posto a San Lazzaro, è tornato sulle indiscrezioni rispetto alle resistenze dei privati sulla cessione delle aree a...