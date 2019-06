Crolla la balaustra, 2 precipitano: feriti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRONACAPADOVA «Abbiamo sentito un urlo che ci ha gelato il sangue nelle vene. Poi il botto delle balaustre di pietra che si fracassavano a terra. Poteva essere una tragedia». Don Mariano Massaro, sacerdote della parrocchia di San Giovanni Battista a Pontevigodarzere, non riesce a togliersi dalle orecchie l'eco delle grida dei due volontari che ieri, alle 17 circa, sono precipitati giù dal terrazzino della canonica, mentre stavano riponendo in sgabuzzino le scene di compensato del presepe di Pasqua, che era esposto in chiesa fino a poco...