CRITICIPADOVA E se domani i sindacati o gli studenti volessero manifestare sul Liston? Non potrebbero. La direttiva del prefetto Raffaele Grassi, infatti, vieta alcuni luoghi del centro storico a qualsiasi tipo di manifestazione, No vax o meno.Nel mondo sindacale il provvedimento divide. C'è chi lo ritiene sbagliato e chi pensa che la situazione sanitaria possa comportare sacrifici. «È da 120 anni che ci siamo e non ci ha mai fermato...