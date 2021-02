IL CORDOGLIO

TEOLO Ha destato profondo cordoglio nella comunità di Bresseo la scomparsa di Gianni Menoncin, 65 anni, da pochi mesi in pensione, deceduto l'altra notte all'ospedale di Schiavonia. La morte del sessantacinquenne rende ancora più pesante il conto delle vittime nel territorio di Teolo dall'inizio della pandemia. L'irrimediabile esito delle condizioni di Gianni Menoncin si è compiuto in pochissimi giorni, tanto da destare lo sconcerto dei tanti amici e conoscenti che sino a qualche settimana fa lo salutavano, gioviale ed allegro come sempre, mentre portava a spasso il proprio cane nel quartiere circostante la propria abitazione di via Papa Luciani. A rendere preoccupante il suo quadro clinico è stato il sopraggiungere di una crisi respiratoria, probabilmente provocata dal Covid, per la quale è stato necessario ricorrere al ricovero al polo ospedaliero della Bassa. L'insorgere di un'infezione renale ha purtroppo progressivamente indebolito le condizioni cliniche del sessantacinquenne, sino al decesso avvenuto l'altra sera, che ha vanificato i tentativi di rianimazione praticati dall'equipe medica. La famiglia di Gianni Menoncin era conosciutissima a Bresseo e molto apprezzata per l'impegno in parrocchia e nella vita sociale del territorio. In particolare, la notizia della morte del sessantacinquenne ha destato un profondo cordoglio all'interno del nucleo della Protezione civile, nel quale la moglie di Gianni, Sonia Morato, prestava da tempo servizio come volontaria, ed era apprezzata come uno degli elementi più generosi ed attivi. Anche Gianni, da quando aveva lasciato il lavoro, dedicava tempo alle attività della comunità locale, nonostante la sua passione fosse principalmente dedicata alla famiglia. Era comunque conosciutissimo e apprezzatissimo per la sua generosità e per il suo altruismo. Oltre alla moglie, lascia anche la figlia Federica di cui aveva festeggiato di recente la laurea. Non ancora definita la data delle esequie che si celebreranno probabilmente nella chiesa parrocchiale di Bresseo.

Lucio Piva

