L'UNIVERSITÁ

PADOVA «Appoggio la proposta di rendere obbligatorie le mascherine in centro perché è sicuramente una scelta ispirata a principi di cautela. E in questo momento ne abbiamo bisogno. Personalmente la indosso sempre e non crea questi grandi disagi». Si è espresso così Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia di Padova, sull'ordinanza di Bologna e di alcuni altri Comuni che introduce l'obbligo della mascherina anche all'aperto in modalità più restrittive rispetto a quelle oggi in vigore sul territorio nazionale. Un'idea che è sotto studio del sindaco Sergio Giordani.

«E' troppo presto per parlare ancora di seconda ondata rassicura Crisanti -. Non è importante il numero dei casi ma la dinamica. La riflessione è sulla capacità di contenere il contagio». Sulla validità dei test rapidi, l'esperto ha messo in luce vantaggi e svantaggi. «I test rapidi sono facili da utilizzare però non hanno la stessa sensibilità dei tradizionali sottolinea -. Se uso il test rapido in una scuola, che è la strada giusta da percorrere, e non trovo nessun positivo significa che non c'è trasmissione virale. Se trovo positivi significa che in quella comunità c'è trasmissione virale, ma per la natura del test ne ho sicuramente trascurato qualcuno. Per eliminare il virus, devo ripassare l'intera comunità con il test tradizionale. Bisogna sempre porsi una domanda a priori: che obiettivo voglio raggiungere? Se voglio circoscrivere un focolaio, il test rapido è sbagliato. Se devo capire se in una comunità c'è contagio, il test rapido è corretto».

IL SIMBOLO

Dalla vocazione vinicola dei Colli Euganei arriva intanto un aiuto concreto alla ricerca scientifica contro il Covid-19. Cantina Colli Euganei ha consegnato all'ateneo patavino i primi 50 mila euro raccolti grazie al progetto «Vo' per la ricerca». Due vini solidali nati per raccogliere fondi da destinare al Dipartimento di Microbiologia guidato dal professor Crisanti. Le bottiglie, il Serprino spumante e il Rosso, sono state presentate a giugno e messe in commercio al prezzo di 4,95 euro grazie alla collaborazione di supermercati e punti vendita aderenti al progetto, dove saranno acquistabili fino a fine anno. Per ogni vino venduto, un euro viene donato all'Università di Padova e dieci centesimi al Comune di Vo'.

«Credere nella ricerca scientifica, unica chiave per sconfiggere la pandemia, è essenziale spiega il rettore Rosario Rizzuto . Grazie alla scienza potremo continuare il lavoro straordinario che stiamo realizzando». Nonostante la crisi coronavirus e le difficoltà, sale il numero di ragazzi e ragazze che sceglie l'Università di Padova per studiare. I dati al 30 settembre vedono in aumento le matricole al Bo, con un incremento del +11,52%. Gli avvii di carriera per l'anno accademico 2019/20 erano infatti alla stessa data 15.139, mentre per l'anno accademico 2020/21 sono 16.883. «Il numero delle iscrizioni aumenta e il temuto calo delle matricole quest'anno non si è verificato ha detto Rizzuto all'avvio delle lezioni in presenza -. Investire grosse cifre per garantire agli studenti tutti i corsi sia in presenza che da remoto è stata una scelta importante. Rivedere le aule piene dimostra la fiducia dei giovani e delle loro famiglie nell'università di Padova».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA