CRIMINALITÀ PADOVA Dopo l'ondata di spaccate della scorsa estate, ora, visti

CRIMINALITÀPADOVA Dopo l'ondata di spaccate della scorsa estate, ora, visti gli ultimi tre casi, uno di seguito all'altro, ecco che si fa strada l'incubo dello scassinatore della notte. Sabato mattina la sorpresa se la sono trovata i dipendenti della gelateria La Romana di via Manzoni: una finestra divelta con un piede di porco e il fondo cassa da 400 euro sparito. La sera precedente i malviventi con la stessa tecnica avevano fatto visita al Centro sportivo 2000 in via Cave e quella prima ancora al Tennis Club di via Libia. In questi ultimi...