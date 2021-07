Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTA / 1TEOLO Filippo Monterosso, la sua Monterosso Finiture è un'azienda in crescita. Tutto merito della ripresa post Covid?«Direi di no. Lo stesso 2020, anno nero per molte attività si è rilevato performante per la nostra realtà che si occupa di ristrutturazione di interni».E' stato l'effetto dei super bonus nell'edilizia?«Non solo. Ha contato sicuramente anche la possibilità di ottenere delle commesse importanti».Anche...