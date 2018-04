Covolo, pronta la contro-denuncia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA «Ho solo allungato il braccio per indicare gli orari. Non volevo colpire quella donna. Ho anche chiesto scusa». È quello che ha raccontato ieri ai carabinieri Rachid, il profugo ghanese 22enne accusato dalla parlamentare leghista Silvia Covolo di averla aggredita nella stazione di Padova, mentre era in compagnia dei colleghi Germano Racchella e Massimo Bitonci, che ha anche pubblicato una sua foto su Facebook. Il ragazzo, ieri notte, è stato rintracciato dagli uomini della Digos per un controllo e poi è stato segnalato ai...