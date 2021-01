L'OPERAIA

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Il covid è stato fatale per Mirella Testa, 86 anni, morta sabato scorso all'ospedale di Camposampiero dov'era ricoverata da qualche giorno.

L'anziana abitava in via Montegrappa al civico 18 a San Giorgio delle Pertiche, non si era mai sposata e viveva assieme alla badante. Prima di andare in pensione, aveva sempre lavorato come operaia in una azienda tessile del capoluogo. A seguirla come tutore per anni è stato il nipote Massimo Di Pietro. «La zia fino a due anni fa era autonoma- afferma - Era rimasta all'ospedale per sei mesi a causa di un infortunio che le è costato la rottura del bacino per una caduta facendo il bagno. Zia Mirella aveva delle patologie pregresse ma non hanno influito alla sua prematura scomparsa - è convinto Massimo Di Pietro- Da mesi non si muoveva da casa ed era attenta su tutto». Si fa largo un'ipotesi. «Con ogni probabilità, senza voler condannare nessuno, la badante che la seguiva deve essersi contagiata andando a fare la spesa e di conseguenza ha portato in casa il virus».

Mirella Testa si è sentita male la sera del 6 gennaio. «Non mangiava e aveva la febbre alta - racconta il nipote - Sicuramente la causa del decesso è da attribuire al covid che non le ha lasciato scampo».

L.Ma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA