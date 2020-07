IL RETROSCENA

PADOVA Premessa: il sindaco ha sempre dichiarato che scioglierà ogni riserva il prossimo Natale, ma la sua maggioranza gli sta già facendo una corte sfrenata per vederlo correre alle elezioni del 2022. Dal Pd a Coalizione Civica, passando ovviamente per i centristi della sua lista, il pressing su Sergio Giordani è già cominciato e il diretto interessato non si sottrae. «Ne riparliamo a Natale» è la sua risposta di rito, ma in realtà il primo cittadino sta già pensando eccome al 2022. Ecco perché il rimpasto di questi giorni non guarderà solamente ai prossimi due anni ma avrà un respiro ben più lungo.

In questo scenario ha preso sempre più forza, nelle ultime settimane, l'idea di alleggerirsi di qualche delega pesante, come ad esempio Bilancio e Sicurezza. Quest'ultima andrà probabilmente all'assessore Bonavina. Lo scopo? Potersi concentrare in prima persona sulle grandi opere (dal tram al nuovo ospedale, dalle Mura alla Prandina, dal centro congressi allo stadio) e riuscire a passare più tempo nei quartieri per rinforzare il rapporto con i padovani e confermare la fiducia ottenuta tre anni fa. C'è la volontà di avviare un nuovo viaggio in centro e in periferia. Senza dimenticare l'emergenza Covid: la curva del contagio si sta paurosamente rialzando e il timore è che in autunno possa esserci una nuova ondata simile a quella di marzo. Avere meno deleghe consentirebbe al sindaco di potersi dedicare al meglio all'aspetto sanitario e alla gestione di un'eventuale nuova fase critica.

Le deleghe in mano al sindaco attualmente sono Città Metropolitana, progetti comunitari, periferie urbane, sicurezza, immigrazione, Polizia locale, Arcella, programmazione e controllo, comunicazione, politiche abitative, Urp, rete civica, anticorruzione, sanità, rapporti con le organizzazioni sindacali, innovazione, politiche giovanili, Bilancio e affari generali. In questi giorni sono in corso serrate valutazioni. Il destinatario di alcune di queste deleghe, soprattutto quella alla sicurezza, sarà probabilmente un assessore fedelissimo come Diego Bonavina: verrebbe così dato un riconoscimento al lavoro fatto fin qui dalla Lista Giordani.

In ballo ci sono anche alcune deleghe del dimissionario Lorenzoni. Urbanistica e mobilità andranno senza dubbio ad Andrea Ragona mentre altre (come per esempio università, vita indipendente e programma Agenda 21) potrebbero essere distribuite tra gli altri assessori.

Nello scacchiere degli incarichi rientra anche la presidenza di Busitalia lasciata libera da Andrea Ragona. Scartato il nome di Piroi (che si sarebbe detto indisponibile), sembra sfumato anche quello di Marina Manna: la commercialista, già componente del CdA di Busitalia, avrebbe comunicato la propria difficoltà ad accettare per altri impegni professionali. Il sindaco sta cercando un profilo di garanzia che abbia competenze in tema di viabilità ma anche in materia legale, visto che l'azienda di trasporti entra nella delicata fase della gara pubblica per il nuovo tram. Ma l'identikit ideale, secondo il Comune, dovrebbe avere anche una solida esperienza amministrativa.

Usando il manuale Cencelli il nuovo presidente dovrebbe essere un nome gradito alla lista Orizzonti, ma Lorenzoni mette le mani avanti: «Il nuovo presidente si troverà ad affrontare una fase oggettivamente complessa. La scelta è del sindaco e io posso solo dire che Orizzonti non è interessata ai posti. Orizzonti è interessata alle competenze». Chiuse le manovre sul rimpasto di giunta, si apre un'altra partita. Meno affascinante, ma comunque complessa.

Gabriele Pipia

