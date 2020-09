LA SITUAZIONE

PADOVA Tredici nuovi casi di coronavirus tra martedì e mercoledì in provincia di Padova. Lo dice l'ultimo bollettino emesso dalla Regione Veneto. Si abbassa notevolmente il numero di positivi al tampone, se ne contano 321 in totale, ovvero 29 in meno nel corso di una sola giornata. Calano a 1.265 i padovani in isolamento domiciliare fiduciario, tra questi nove mostrano i sintomi della malattia. Nelle ultime 24 ore sono usciti dalla quarantena in dieci. Manca meno di una settimana all'inizio dell'anno scolastico e l'Ulss 6 proroga la campagna di screening per facilitare insegnanti, amministrativi e operatori. Ne ha dato notizia ieri l'azienda sanitaria di via Scrovegni. C'è ancora possibilità di sottoporsi al test sierologico rapido, senza prenotazione, fino a questa mattina alle 12. Il Dipartimento di prevenzione invita tutti coloro che non hanno ancora aderito, a farlo al più presto. «Ricordiamo che il test sierologico, altrimenti chiamato pungi-dito o saponetta ricorda l'Ulss 6 - individua la presenza di anticorpi nel sangue che si generano quando una persona è entrata in contatto con il Covid-19. È effettuato mediante prelievo del sangue capillare (dal polpastrello) e verrà esaminato in sede. I risultati saranno consegnati all'interno della stessa seduta. Nel caso in cui la saponetta desse esito positivo o dubbio, il soggetto esaminato verrà preso in carico e verrà eseguito tampone naso-faringeo».

Complessivamente sono stati invitati a sottoporsi al test 18mila persone tra il personale scolastico al lavoro nel padovano. Il test sierologico è offerto nelle cinque sedi distrettuali di Padova Bacchiglione, Terme Colli, Padova Piovese, Alta Padovana e Padova Sud. Secondo le stime in Veneto finora hanno aderito allo screening due insegnanti su tre, ma la proporzione potrebbe salire nel corso delle prossime ore. Novità anche sul fronte elezioni e referendum costituzionale del 20 e 21 settembre. Gli elettori in trattamento domiciliare, quarantena o isolamento domiciliare per Covid-19 che intendono votare in casa devono far pervenire al sindaco del proprio Comune, tra oggi e il 15 settembre anche via mail, un certificato rilasciato dal medico designato dell'Ulss. «Ma non è necessario che gli elettori interessati facciano richiesta fa sapere l'Ulss - perché, a partire dal 6 e fino al 15 settembre il certificato sarà inviato alla mail degli elettori che sono stati posti in quarantena o isolamento domiciliare dal Dipartimento di Prevenzione». Nel caso ci fossero problemi, l'elettore può farne richiesta scrivendo a certificati.elezionicovid@aulss6.veneto.it.

Elisa Fais

