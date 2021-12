L'EVENTO

PADOVA Entrano tenendo la mano di mamma e papà. Qualcuno si guarda intorno, qualcuno si aggrappa al genitori, altri sembrano più sicuri. Sono 848 i bambini tra i 5 e gli 11 anni di Padova e provincia che ieri hanno ricevuto la prima dose.

Capita di prendere paura quando si vede l'ago ma sono pochissimi i bimbi che piangono o si fanno prendere dal panico. E poi ad aspettarli fuori dall'ambulatorio c'è il pagliaccio Pfitzer che regala abbracci e i suoi amici clown della Croce rossa tra palloncini e corna di renna. Ognuno riceve un attestato di coraggio con il proprio nome assieme all'appuntamento per la seconda dose.

«Siamo felici di poter iniziare l'immunizzazione di questa categoria di bambini che ultimamente è quella particolarmente colpita dall'infezione dice Maria Chiara Corti, direttrice dei servizi socio-sanitari dell'Ulss 6 Euganea Durante le vacanze di Natale, visto che i bambini saranno a casa, si potrà ridurre la catena di trasmissione del virus e procedere a passo spedito con le vaccinazioni».

Sono aperte sette linee vaccinali al padiglione 6 della Fiera, una all'hub di Cittadella e un'altra a quello di Este. «La dose è commisurata ai bambini, come avviene per tutti i farmaci spiega Lorena Gottardello, dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss Proseguono anche le vaccinazioni dei ragazzi sopra i 12 anni. È importante iniziare con la fascia 5-11 perché le scuole elementari e medie sono le più interessate al momento dalla diffusione del virus. La siringa che usiamo è piccola, quella che si usava per l'insulina, quasi non si vede il puntino».

LA DOMANDA

I bimbi ricevono il siero Pfitzer e oggi alla Fiera saranno attive due linee vaccinali in più. E farà la sua comparsa anche Babbo Natale. «Sui 7 mila posti disponibili già 6.500 sono prenotati, la domanda è forte quindi cerchiamo di adeguarci per rispondere continua Gottardello Dopo l'8 gennaio si comincerà con la seconda dose». Anche i pediatri fanno la loro parte, quasi tutti i medici dei bambini padovani hanno aderito alla campagna vaccinale. C'è chi presta servizio agli hub e chi nei propri ambulatori.

«Sono settimane ormai che prepariamo le famiglie, lo facciamo per la salute dei bambini afferma Franco Pisetta, segretario regionale della Federazione italiana medici pediatri (Fimp)- ono presenti in Fiera 40 pediatri. È vero che rispetto ad anziani e fragili i bambini sviluppano sintomi meno severi ma il Covid non è innocuo, abbiamo un discreto numero di ricoverati anche in terapia intensiva. E 35 morti in Italia in età pediatrica, non è una sciocchezza. Con il Covid i bambini sviluppano una malattia multisistemica infiammatoria dopo 30-40 giorni dall'infezione ed è di rilievo perché parliamo di un'infiammazione multi-organo che può coinvolgere anche il cuore per cui è sempre necessario un ricovero».

I GENITORI

«Poi ci sono coloro che per motivi ideologici non vogliono fare il vaccino, quindi non lo fanno fare nemmeno ai figli. Questi ultimi sono il margine di rischio che ci porteremo dietro per tutta la pandemia». I bimbi, invece, dubbi non ne hanno. E dimostrano grande buon senso. «Non è che adesso possiamo togliere le mascherine però possiamo andare dai nonni più tranquilli» sono le parole di Emma, 11 anni. Regalano un sorriso i 20 volontari della Croce rossa vestiti da clown che rendono davvero questo giorno una festa.

Silvia Moranduzzo

