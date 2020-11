IL RICORDO

PADOVA «Vede, ho diretto per trentacinque anni la scuola di specialità in Anestesia e Rianimazione di Padova: se calcola che ogni anno, almeno, ho specializzato venti specialisti, fanno settecento. Questo per dire che dovremmo avere anestesisti da vendere. Purtroppo non è così perché circa la metà abbandona il mestiere preferendo fare altro. Il nostro è un lavoro che pretende una notevole attenzione. L'incidente, se c'è, è gravissimo. Il mio amico Luigi Pavan, psichiatra, mi spiegava che quando una persona deve mantenere l'attenzione senza avere lo stimolo, fa uno sforzo su se stesso, e questo diventa fastidio, costa fatica. Molti cambiano totalmente strada, diventano dentisti, chirurghi, medici di base, anche ostetrici».

Lui è Giampiero Giron, professore emerito, decano degli anestesisti padovani, che l'11 dicembre prossimo compirà 86 anni. E di appendere il camice bianco al chiodo non ne vuole neanche sentir parlare. Professore, Covid o non Covid, avanti tutta? «Certo, continuo a lavorare: in questo momento sono nello studio di un collega odontoiatra a fare sedazioni. All'ospedale Villa Salus a Mestre continuo a dare un mano. Mi ricordo come si fa. Diversamente, il cervello si atrofizza ed è la fine. Come mi disse tanti anni fa Elsa, la mia segretaria, un giorno che faticava ad ascoltarmi: Lei non ha il tempo di morire, ma io ho il diritto di vivere. Se uno non ha tempo, la morte si mette in lista d'attesa».

Il Coronavirus per molti l'attesa l'ha ridotta: come sta vivendo questi mesi di emergenza? «Ricordo l'Asiatica del 58, ero studente di Medicina. Per l'anagrafe sono nella fascia dei debolissimi ma non posso che criticare l'attuale ministro della Salute: una delle cose che avrei reso obbligatorie è la vaccinazione antinfluenzale a tutta la popolazione. Una volta si faceva l'antivaiolo, adesso il vaiolo è morto perché si sono vaccinati tutti. L'antinfluenzale dà una protezione del 70, 80%, anche se non specifica per quel virus, dà dei mezzi di difesa. Non occorre aver fatto grandi studi, ma la classe politica è fatta da gente che non ha un mestiere. Il politico dovrebbe farlo chi ha superato i 50 anni, e ha dimostrato di essere una persona valida».

Il Covid però ha fatto conoscere, e prepotentemente, l'importanza della categoria, instancabilmente in prima linea. «Quando uno rischia la pelle, è chiaro che finisce nelle terapie intensive, che sono a gestione anestesiologica. Ricordo la prima unità di terapia intensiva realizzata a Padova, allora ero anestesista dal professor Cevese e si decise che conveniva avere un posto dove poter seguire con adeguato monitoraggio e supporto ventilatorio pazienti reduci da grossi interventi chirurgici. Si allestì così una stanza a sei posti letto in Policlinico, e le suore all'epoca dedite all'assistenza posero il problema che in una stessa stanza sarebbero stati ricoverati maschi e femmine. Si risolse il problema appendendo un telo divisorio pesantissimo. Di acqua sotto i ponti ne è passata tantissima, e ha portato grossi benefici: molte persone con un destino infausto sono tornate pienamente in salute». Il prossimo Natale come lo vede? «Saremo sani ma in miseria. Un desiderio però ce l'ho: vorrei tanto riuscire a vivere fino al 2022, quando verranno celebrati gli 800 anni della nostra Università, alla quale sono legatissimo. Mi piacerebbe vedere i festeggiamenti».

Federica Cappellato

