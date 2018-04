«Così 15 anni fa nacque l'idea di progettare quest'opera»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA / 2SANTA GIUSTINA IN COLLE«Il progetto nacque all'inizio degli anni Duemila, e dispiace che dopo tutti questi anni siamo ancora qui a parlarne. Dovrebbe già essere realizzato, porterebbe molti vantaggi». Vittorio Casarin è un volto notissimo della politica padovana. Ex sindaco di Santa Giustina in Colle, ex consigliere regionale e soprattutto ex presidente della Provincia di Padova (due legislature dal 1999 al 2009). Ex democristiano, poi passato nelle file di Forza Italia, Casarin oggi è presidente della casa di riposo...