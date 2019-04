Cortocircuito: incendio al negozio di alimentari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL ROGOVILLANOVA Uno scoppio e poi le fiamme: a fuoco il negozio di alimentari Maxì a Villanova. L'incendio è divampato poco prima delle 17 per cause che, stando ad una prima ricostruzione da parte dei vigili del fuoco intervenuti, sarebbero di natura accidentale. E' verosimile che a provocare l'innesco delle fiamme sia stato un corto circuito che ha coinvolto uno dei frigoriferi all'interno del negozio di alimentari che si trova all'incrocio tra via Cavin del Do' e via Cornara, di proprietà della famiglia Galzignato. Ad accorgersi delle...