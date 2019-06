Cortocircuito del ventilatore, muore a letto tra le fiamme

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ESTEQuel ventilatore, posizionato ai piedi del letto per allentare la morsa dell'afa, le è stato fatale. A uccidere Diamede Toniolo, 96enne di Este, è stato l'incendio provocato dal cortocircuito all'elettrodomestico che, ironia della sorte, i figli avevano l'accortezza di far controllare ogni fine estate.Le fiamme, divampate dall'apparecchio, hanno poi intaccato il materasso del letto in cui l'anziana riposava, ignara della trappola mortale di cui sarebbe rimasta vittima. In breve tempo la stanza al secondo piano della villetta di via...