Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA Niente disordini, niente tafferugli, ma il corteo dei 5mila No Green Pass di sabato non era stato autorizzato e per questo gli organizzatori ora rischiano una denuncia. La Digos di Padova, guidata dal vice questore Pasquale Scognamiglio, sta per far scattare due denunce contro quelli che sono stati individuati come promotori della protesta padovana, accusati di manifestazione non autorizzata. Due, ma se ne potrebbero...