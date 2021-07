Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE INDAGINIPADOVA Stanno andando avanti le indagini sul corteo non autorizzato che sabato pomeriggio ha visto in centro 5mila manifestanti No Green Pass, contrari all'introduzione del certificato di avvenuta vaccinazione per accedere a esercizi e luoghi pubblici. La Digos padovana si sta concentrando in particolare sull'individuazione degli organizzatori e fautori della protesta: nei confronti di due di loro, entrambi esercenti padovani...