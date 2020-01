«Corso Milano in tilt? Bisogna pedonalizzare via Dante»

LA PROPOSTA

PADOVA Emilio Montana presidente Comitato Via Dante - Via san Fermo, che si batte per la pedonalizzazione di via Dante, interviene per suggerire come risolvere l'intasamento di traffico che affligge Corso Milano dopo le modifiche alla viabilità.

«Corso Milano è intasato e questo è un dato di fatto, ma l'amministrazione, nonostante le tante promesse del sindaco, è immobile. La soluzione c'è, basta avere il coraggio di applicarla, se come ripete sempre, il sindaco ama la città e vuole tutelare la salute dei cittadini - dice Montana - Via Dante è una strada di scorrimento, con la carreggiata disastrata e i palazzi che la costeggiano lesionati dal continuo passaggio delle auto anche se, finalmente, sono stati eliminati i bus - spiega - Pedonalizzando via Dante, il traffico verrebbe deviato sulle vie Raggio di Sole, Citolo da Perugia, Bronzetti e Sarpi, tutte strade dalle quali si arriva agevolmente sia alla Stazione e poi verso est che all'Arcella. Vie aperte, senza semafori, in corso Milano ce ne sono troppi e non sincronizzati, incanalando il traffico su queste strade anche Corso Milano vedrebbe i benefici del minor transito».

CHI È D'ACCORDO

Montana ricorda che anche i commercianti della via, favorevoli alla chiusura. In questi giorni ha abbassato le serrande uno dei negozi rimasti.

«Con la pedonalizzazione si potrebbe trasformare la strada, dove incidono anche palazzi monumentali, in un salotto con beneficio di tutti, di chi arriva dall'Arcella in bicicletta lungo la ciclabile che però, a Ponte Mulino scompare. Dei moltissimi studenti che frequentano il Maldura o il nuovo polo universitario. Via Dante potrebbe rivivere con nuovi locali, plateatici sulla strada e tranquillità. Auspico che il sindaco, in silenzio da mesi sulla questione, affronti il problema pedonalizzando via dante e risolvendo così anche l'intasamento di Corso Milano».

La proposta arriva dopo la levata di scudi di chi abita in corso Milano: in molti si lamentano della difficoltà di arrivare ai loro garage, dei tempi di percorrenza biblici e delle code che costringono a restare fermi anche fino a 15 minuti ai semafori. Vivaci le proteste di quanti hanno figli, dalla scuola materna in su, che devono arrivare in via dei Livello e non se la sentono di lasciare i bambini da soli nel tragitto.

Luisa Morbiato

