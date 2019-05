Corso Milano, ecco le ciclabili: «Senza parcheggi negozi a rischio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PRIMO GIORNO PADOVA Le strisce sono già state dipinte, due operai in tuta arancione si mettono al lavoro per installare i nuovi cartelli. Una donna si ferma a guardarli con curiosità e intanto, in sella alle proprie biciclette, molti approfittano già della novità. A mezzogiorno e mezzo Corso Milano è una delle strade più trafficate di Padova e questo è il primo giorno in cui i ciclisti possono sperimentare le due nuove piste. Le carreggiate sono state ristrette e due ciclabili, per ora non protette da guardrail, sono già...