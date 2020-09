LE SUPERIORI

PADOVA Sono partiti nell'incertezza e qualcuno è rimasto indietro per organizzarsi. Ieri mattina le scuole superiori hanno riaperto le porte e i primi studenti che hanno camminato di nuovo per i corridoi dopo il lockdown sono quelli che devono seguire i corsi di recupero per il cosiddetto Pai (piano di apprendimento individualizzato). Si tratta di corsi per quei ragazzi che hanno ricevuto una valutazione inferiore a sei in una particolare materia e che tornano a scuola prima dei compagni di classe per cercare di mettersi in pari con lo studio.

Ad aprire le danze ieri sono stati 30 istituti tra città e provincia, ognuno seguendo delle regole auto-imposte visto che le direttive ufficiali del comitato tecnico-scientifico sono state rese pubbliche sono nella serata di lunedì, troppo tardi perché le scuole potessero adeguarsi in tempo per i corsi di recupero. Così, zaino alla mano, libri e quaderni i primi studenti hanno varcato le soglie delle loro scuole, tornando per la prima volta sui banchi. In una situazione completamente diversa da come l'avevano lasciata: non possono abbracciarsi tra compagni, non possono avvicinarsi al docente per mostrare un passaggio complicato sul libro e devono portare sempre con sé la mascherina.

Una situazione surreale, anormale ma alla quale dovranno fare l'abitudine perché l'anno scolastico che comincerà il 14 settembre avrà queste caratteristiche. All'Istituto di istruzione superiore Einstein di Piove di Sacco, che raggruppa i licei scientifico, classico, linguistico, delle scienze umane e l'Itis, si è deciso per la didattica in presenza visto che, in media, ci saranno quattro studenti per ogni classe, un numero che permette di rispettare tranquillamente il distanziamento tra gli alunni e tra alunno e insegnante. Nonostante questo, però, la scuola ha richiesto ai propri studenti dei corsi di recupero di indossare le mascherine per tutto il tempo che trascorrono in classe, sia durante la lezione sia per gli spostamenti all'interno dell'edificio.

Le lezioni termineranno nel giro di due settimane, in tempo per l'inizio dell'anno scolastico. Sono diversi gli istituti che hanno optato per una soluzione diversa: la didattica a distanza. Il liceo scientifico Fermi terrà le lezioni ordinarie in presenza mentre tutte le attività complementari saranno svolte online perché l'afflusso di studenti da tutta la provincia sarebbe decisamente ingente e difficilmente gestibile. Alcune scuole, come appunto il Fermi, hanno preferito iniziare i corsi la settimana prossima, così da avere il tempo di aggiornare le proprie misure anti-Covid con quelle emanate dal comitato tecnico-scientifico.

E non mancano nemmeno istituti dove si sfruttano i corsi di recupero per riprendere ore di lezione ordinaria non svolte durante l'anno scolastico appena trascorso, a causa delle grosse difficoltà riscontrate durante la chiusura per il coronavirus. Nel complesso, comunque, la giornata si è svolta in modo lineare e tranquillo. Ora si dovrà capire la fattibilità delle regole stabilite dal comitato tecnico-scientifico. La mascherina dovrà essere indossata solo durante gli spostamenti e, in caso di contagi, spetterà ai presidi la decisione di chiudere o meno la scuola. Viene data la possibilità di fare didattica a distanza anche a medie e elementari, non solo alle superiori come si diceva inizialmente.

«È presto per fare un esame approfondito, servono dei tempi tecnici per sentire il personale scolastico dice Giovanni Vascon, segretario della Cisl Scuola Padova e Rovigo Per esempio, dovremo capire se davvero tornerà il personale sanitario a scuola, cosa auspicabile. Ma al momento notizie certe, anche in questo senso, non ne abbiamo».

Silvia Moranduzzo

